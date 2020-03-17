УЕФА вынес предложение перенести чемпионат Европы с 2020 года на 2021-й и провести его с 11 июня по 11 июля.
Об этом сообщает телеграм канал «Мутко против». По информации источника, все еврокубки нынешнего сезона в организации предложили доиграть в июне текущего года. Отмечается, что эти предложения еще должны быть утверждены исполкомом и федерациями.
Ранее сообщалось, что УЕФА может перенести чемпионат Европы на осень 2020 года из-за ситуации пандемии коронавируса.
Напомним, чемпионат Европы был запланирован на период с 12 июня по 12 июля. Турнир должен состояться в двенадцати городах Европы, в том числе и в Санкт-Петербурге.
Отметим, вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае. На данный момент погибли более пяти тысяч человек по всему миру.
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