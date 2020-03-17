Об этом сообщает телеграм канал «Мутко против». По информации источника, все еврокубки нынешнего сезона в организации предложили доиграть в июне текущего года. Отмечается, что эти предложения еще должны быть утверждены исполкомом и федерациями.

Ранее сообщалось, что УЕФА может перенести чемпионат Европы на осень 2020 года из-за ситуации пандемии коронавируса.