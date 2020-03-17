Отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева Дмитрий Черышев рассказал о ситуации в испанском клубе и состоянии сына.

По словам Дмитрия Черышева, игроки и тренеры «Валенсии» сидят по домам, все готовятся индивидуально, приостановлен тренировочный процесс, поэтому он думает, что никаких проблем не может быть. Черышев-старший отметил, никто не знает, как болеет человек и чем, так как просто все сидят по домам.

Отец футболиста добавил, что игрок «Валенсии» чувствует себя нормально и готовится в индивидуальном режиме, никакого гриппа и заболеваний у него нет.

«Денис старается никуда не выходить, повсюду штрафы, он ездит только на велосипеде сейчас, стараются заставить людей отсидеть дома и пройти этот грипп, как можно быстрее», — сказал Дмитрий Черышев, слова которого приводит Sport24.

Ранее стало известно, кто из футболистов испанской «Валенсии» оказался заражен коронавирусом. Как сообщает портал Sport.es, среди инфицированных — защитники Эсекьель Гарай, Элиаким Мангала и Хосе Гайя, а также сотрудники клуба Пако Камараса и Хуан Альяга