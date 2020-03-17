Все футболисты московского «Спартака» во вторник, 17 марта, были протестированы на наличие коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, в стане красно-белых нет тех, кто находится в группе риска, но медицинский штаб команды все же принял решение провести тестирование, результаты которого будут известны в скором времени.

Ранее сообщалось, что российская премьер-лига, Континентальная хоккейная лига и Единая Лига ВТБ приостановлены до 10 апреля.

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру были отложены или отменены практически все спортивные мероприятия.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 156 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 5,8 тысяч человек. В России в данный момент заболели 93 человека.