Главный тренер казахстанского «Барыса» Андрей Скабелка поделился мнением о возможном продолжении Кубка Гагарина с участием шести команд.

По словам Скабелки, он не будет смотреть Кубок Гагарина, так как смотреть товарищеские матчи без зрителей ему не интересно. По мнению тренера, если турнир продлится, это будет ненастоящий обладатель Кубка.

«Я не буду смотреть. Следить буду, почитаю отчёт, но смотреть — точно нет», — сказал Скабелка, слова которого приводит Sports.kz.

Ранее Континентальная хоккейная лига сообщила о решении руководства приостановить текущий розыгрыш Кубка Гагарина.

Напомним, турнир приостановлен на стадии 1/4 финала, две из восьми команд отказались продолжать борьбу в плей-офф. Финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс» снялись с турнира из-за мер, которые предприняли в их странах по противодействию коронавирусу. Финляндия готовится к закрытию границ, Казахстан полностью закрыл границу для граждан России.