Экс-хоккеист петербургского СКА Валерий Покровский поделился мнением о вынужденной паузе в розыгрыше Кубка Гагарина.

По словам Покровского, в разгар плей-офф подготовка команд выстраивается под противостояние с конкретным соперником в серии, которая может продлиться до семи игр. Он отметил, что резкий переход на круговой турнир в шесть клубов будет сумбурным, и первые встречи могут потерять в зрелищности.

Экс-защитник добавил, что пауза длиной в неделю во время сезона — самый допустимый срок. «Если пауза затянется, то тут многое зависит от тренерского штаба, как они без игр будут сохранять команды на пике формы», — сказал Покровский, слова которого приводит телеканал «Санкт-Петербург».

Напомним, турнир приостановлен до 10 апреля на стадии 1/4 финала, две из восьми команд отказались продолжать борьбу в плей-офф. Финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс» снялись с турнира из-за мер, которые предприняли в их странах по противодействию коронавирусу. Финляндия готовится к закрытию границ, Казахстан полностью закрыл границу для граждан России.