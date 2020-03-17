Гандбольный клуб «Спартак» официально объявил о завершении существования под прежним названием.

Прекративший существование «Спартак» переименован в ЦСКА.

Как гласит сообщение в Instagram «Спартака», эффективно продолжать деятельность под брендом «Спартак» клуб больше не может.

«Мы будем рады видеть каждого на наших трибунах, независимо от клубной принадлежности в других видах спорта. Мы благодарны этой части нашей истории, но нам пора двигаться дальше!» — сообщается в обращении к фанатам.

Также отмечается, что все владельцы сезонных абонементов могут частично вернуть их стоимость.

Отметим, в клубе уже создали официальный сайт и официальные аккаунты в социальных сетях под брендом ЦСКА, где поприветствовали болельщиков и рассказали об основной задаче клуба.