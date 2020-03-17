Гандбольный клуб «Спартак» официально объявил о завершении существования под прежним названием.
Прекративший существование «Спартак» переименован в ЦСКА.
Как гласит сообщение в Instagram «Спартака», эффективно продолжать деятельность под брендом «Спартак» клуб больше не может.
«Мы будем рады видеть каждого на наших трибунах, независимо от клубной принадлежности в других видах спорта. Мы благодарны этой части нашей истории, но нам пора двигаться дальше!» — сообщается в обращении к фанатам.
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Уважаемые болельщики! С 17 марта 2020 года наш клуб перестает существовать под прежним названием. ⠀ Наша главная задача – это популяризация гандбола в России и повышение рейтинга российских клубов за рубежом. К сожалению, эффективно продолжать эту деятельность под брендом «Спартак» мы больше не можем. Благодарим всех болельщиков, посещавших наши домашние и выездные матчи! Наши победы всегда были и вашей заслугой тоже. И мы будем рады видеть каждого на наших трибунах, независимо от клубной принадлежности в других видах спорта. ⠀ Мы благодарны этой части нашей истории, но нам пора двигаться дальше! ⠀ Всем владельцам абонементов на сезон, которые захотят их сдать, будет частично возвращена стоимость покупки. Для оформления возврата напишите нам на почту: tickets@hc-spartak.com
Также отмечается, что все владельцы сезонных абонементов могут частично вернуть их стоимость.
Отметим, в клубе уже создали официальный сайт и официальные аккаунты в социальных сетях под брендом ЦСКА, где поприветствовали болельщиков и рассказали об основной задаче клуба.
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Уважаемые болельщики, мы рады приветствовать вас на странице мужского гандбольного клуба ЦСКА! ⠀ Армейская гандбольная история богата на яркие победы. Более 30 лет команды, входящие в спортивное армейское общество, находились в нашей стране на ведущих ролях: многократные чемпионы СССР и России, обладатели Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей Кубков, финалисты Кубка ЕГФ. В 2001-м история армейского гандбола в России прервалась и возобновилась лишь в 2019 году, когда в Москве появился женский гандбольный клуб, а в 2020-м славную историю армейских побед продолжит уже мужской гандбольный ЦСКА. ⠀ Основная задача клуба – развитие и популяризация гандбола на территории России, а также повышение рейтинга нашей страны на международной гандбольной арене. #гандбол #ЦСКА
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