Уважаемые болельщики! С 17 марта 2020 года наш клуб перестает существовать под прежним названием. ⠀ Наша главная задача – это популяризация гандбола в России и повышение рейтинга российских клубов за рубежом. К сожалению, эффективно продолжать эту деятельность под брендом «Спартак» мы больше не можем. Благодарим всех болельщиков, посещавших наши домашние и выездные матчи! Наши победы всегда были и вашей заслугой тоже. И мы будем рады видеть каждого на наших трибунах, независимо от клубной принадлежности в других видах спорта. ⠀ Мы благодарны этой части нашей истории, но нам пора двигаться дальше! ⠀ Всем владельцам абонементов на сезон, которые захотят их сдать, будет частично возвращена стоимость покупки. Для оформления возврата напишите нам на почту: tickets@hc-spartak.com