Российская фигуристка Дарья Усачева одержала победу в короткой программе на Спартакиаде в Красноярске.

Представительница «Самбо-70», отделения «Хрустальный» занимающаяся под руководством Этери Тутберидзе, получила от судей 72.55 баллов за свой прокат. Второе место заняла другая фигуристка из группы Тутберидзе, Софья Акатьева — судьи поставили ей 70.18 баллов. Третьей с 68.64 очками стала представительница Тверской области Алина Горбачева.

Отметим, произвольная программа у девушек состоится в среду, 18 марта, и начнется в 15:30 по красноярскому времени (11:30 мск).

Сегодня, 17 марта, в 15:20 по московскому времени на лед ЛД «Кристалл Арены» выйдут танцевальные пары, чтобы продемонстрировать ритм-танец.

Юношеская Спартакиада продлится с 16 по 21 марта.