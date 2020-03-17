Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о своем отношении к смерти.

По словам Ягудина, он всегда хотел умереть рано. Фигурист отметил, он хотел бы, чтобы его сбила машина или фура, чтобы не уходить за 50 или за 60.

«Раз — и все. Меня же не пугает смерть. Как она может пугать, если она в любом случае будет? Мне не снятся люди с косами. Но я не хочу уходить туда, когда меня будут встречать на улице, а я пускай даже счастливый, но дедушка. Не хочу вот туда уходить», — сказал Ягудин, слова которого приводит YouTube-канал COMMANDOS.

Ранее Ягудин выступил против упоминания Бога в Конституции. Спортсмен репостнул в своем Instagram публикацию известного телеведущего Владимира Познера, который также выступил против этой инициативы.