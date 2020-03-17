Норвежский лыжник Петтер Нортуг не смог вылететь в родную страну и остался в России на неопределенный срок.

Об этом сообщает портал Dagbladet. По информации источника, Нортуг приехал на мероприятия, проводимые в рамках гонки Легкова, но из-за пандемии коронавируса обратный самолет отменили.

По словам отца лыжника Йона Нортуга, Петтер пока не знает, когда сможет вернуться домой, так как найти рейс в Норвегию трудно, однако ему продлили визу, и он не чувствует неудобств.

Отец спортсмена добавил, что хочет, чтобы сын вернулся, однак он знает, что в России Петтер в надежных руках.

Ранее Нортуг оценил выступление Александра Большунова в минувшем сезоне. Норвежец признался, что поражен результатами Большунова, который провел очень хороший сезон.