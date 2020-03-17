В петербургском «Зените» приняли решение приостановить тренировки до 22 марта.

Об этом сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых. Отмечается, что такое решение принято после объявления о паузе в розыгрыше Тинькофф российской премьер-лиги. Известно, что команда возобновит тренировки 22 марта.

Ранее сообщалось, что российская премьер-лига, Континентальная хоккейная лига и Единая Лига ВТБ приостановлены до 10 апреля. Это касается не только главных лиг, но и вообще всех турниров.

Отметим, вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в Китае.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 156 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 5,8 тысяч человек. В России в данный момент заболели 93 человека.