Российское спортивное руководство наконец решилось перенести все турниры, и событий, за которыми можно следить прямо сейчас, не осталось вовсе. Кроме того, в УЕФА перенесли чемпионат Европы по футболу на целый год — летом мы будет смотреть остатки европейских чемпионатов. Кажется, что перенесено все, но еще остались нетронутыми несколько соревнований.

В первую очередь, это летние Олимпийские игры в Токио, старт которых запланирован на 24 июля. Закончиться они должны 9 августа. Слухов о возможном переносе много: говорят, что могут провести Игры без зрителей, но звучит это странно. Премьер-министр Японии же заверяет, что Токио проведет Олимпиаду без всяких проблем и в срок.

Также нет решения по хоккейному чемпионату мира, который должен состояться с 8 по 24 мая в швейцарской Лозанне. Из Сочи поступало предложение о переносе ЧМ, но Рене Фазель его отверг. Здесь исключать нельзя ни один вариант: вполне возможно, что чемпионат состоится, как и планировалось.