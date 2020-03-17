На видеоконференции УЕФА с участием представителей 55 ассоциаций были определены судьбоносные решения европейских футбольных турниров.

Уже известно, что Евро перенесен с этого лета на следующее — на 2021 год. Кроме того, по информации испанских СМИ, правления ассоциации европейских клубов, лиг и профсоюза игроков определили новые даты ключевых европейских клубных турниров.

Финал Лиги чемпионов изначально должен был пройти 30 мая в Стамбуле. Теперь решающий матч должны сыграть 27 июня. Финал Лиги Европы в этом случае будет сыгран 24 июня. Ранее этот матч должен был пройти 27 мая в Гданьске.

Напомним, что мировая ситуация с коронавирусом минимум на месяц парализовала весь футбольный сезон.