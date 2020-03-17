Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) решила на год перенести Кубок Америки по футболу —с 2020 на 2021 год. Об этом в твиттере сообщает журналист Globo Esporte Мартин Фернандес.

Ранее турнир с участием приглашенных команд Австралии и Катара должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в Аргентине и Колумбии. Теперь он пройдет в те же сроки, в тех же странах и с участием тех же команд, но через год — в 2021 году. Принятое решение связано из-за разыгравшегося коронавируса, парализоавшего весь мировой футбол.

Напомним, что сегодня также УЕФА принял решение передвинуть Евро-2020 на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Теперь национальные чемпионаты и еврокубковые турниры получают возможность доиграть все матчи.