Товарищеские матчи сборной России со Швецией и Молдавией не состоятся. Также отменен сам тренировочный сбор сборной России. Матчи должны были пройти 28 марта в Стокгольме (Швеция) и 31 марта в Кишиневе (Молдавия)

По словам директора по коммуникациями РФС Кирилла Мельникова, отменены все сборы — весь футбол отменен на месяц: все, что должно было происходить в ближайший месяц под эгидой РФС. В том числе матчи сборной России.

Встречи должны были стать очередным этапом подготовки к Евро-2020, который теперь не состоится. Турнир перенесли на лето следующего года. Соревнования пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года.