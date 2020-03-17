Олимпийский чемпион Солт Лейк Сити по фигурному катанию Алексей Ягудин считает, что фигуристки группы Этери Тутберидзе долгое время не смогут тренироваться у одного тренера.

По мнению Ягудина, Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова являются лидерами женского одиночного катания, однако на данный момент они не откатались ни на одном крупном турнире — Олимпиаде или чемпионате мира. Ягудин согласен, что конкуренция помогает становиться лучше, как двигатель. Но не так, что есть между спортсменами уже на высочайшем уровне.

«В любом случае кто-то кого-то съест», — заверил Ягудин в интервью Марии Командной в программе «Командос».

Ягудин считает, что эти три фигуристки в самом начале своего спортивного пути.

Выяснить свои отношения спортсменки группы Тутберидзе могли на чемпионате мира в Канаде, который перенесен из-за ситуации с коронавирусом.