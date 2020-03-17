Российский фигурист, олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказал свое отношение к допингу в спорте.

«Я думаю, сейчас даже житель какой-нибудь страны в Африке думает, что русские — это значит допинг, а если допинг — это значит русские», — прокомментировал Ягудин текущую ситуацию в российском спорте.

Прием допинга фигурист сравнил с воровством — ведь спортсмен получает выгоду, не затрачивая средств. «Уверен, как принимали допинг во всем мире, так принимают и будут принимать», — сказал Ягудин, отметив, что за воровство сажают в России, а за допинг — нет.

«Поэтому, как я и говорил ранее, надо сажать. Чтобы у людей не было желания таким способом обходить закон», — сказал Ягудин, подчеркнув, что меры должны быть очень жесткими.

Отметим, уголовная ответственность за принятие допинга в России не предусмотрена.