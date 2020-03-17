Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. Фото: скриншот из YouTube.

Ирина Хавронина и Дарио Чиризано. Фото: скриншот из YouTube.

Российские фигуристы Ирина Хавронина и Дарио Чиризано выиграли ритм-танец на зимней Спартакиаде учащихся, которая сейчас проходит в Красноярске.

В сумме за ритм-танец Хавронина/Чиризано, представляющие Московскую область, получили от судей 69.28 балла. Второе место пока занимают Ольга Мамченкова/Марк Волков из Самарской области, их результат — 66,13 балла.

На третьем месте после ритм-танца располагаются москвичи Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, их результат — 64.81 балла.

Произвольный танец на зимней Спартакиаде учащихся пройдет завтра, 18 марта, начало выступлений запланировано на 15:45 по московскому времени.

Отметим, Ирина Хавронина и Дарио Чиризано в этом сезоне стали победителями юношеских Олимпийских игр в Лозанне.