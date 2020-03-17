Евро-2020 теперь официально Евро-2021. Кого из игроков «Зенита» это могло обрадовать, а кого огорчить.

Артем Дзюба — недоволен

У Дзюбы были планы — уехать в АПЛ. Предстоящий Евро был одной из причин, почему уезжать из «Зенита» не стоило. Кроме того, Дзюба — лучший форвард России. Теперь Артем постареет на год. Возможно через год 33-летний Дзюба уже не будет топ-форвардом России.

Юрий Жирков — недоволен

Жиркову в 2021 году будет 38 лет. Этим летом он собирался заканчивать и предстоящий Евро должен был подытожить великолепную карьеру флангового универсала. Через год на чемпионате Европы Жирков, скорее всего, не сыграет. Если, конечно, не продлит контракт с «Зенитом» и не продолжит демонстрировать такую же хорошую игру.

Магомед Оздоев — недоволен

Оздоев — один из лучших полузащитников России прямо сейчас. Через год более молодые игроки могут вытеснить Магомеда из основы сборной России. Например, Баринов. Да и в «Зените» не все безоблачно. Летом в клуб придет сильный центральный полузащитник-легионер, и с новым лимитом Оздоев может сесть на скамейку запасных.

Далер Кузяев — доволен

Кузяев практически не играл последние полгода, постоянно восстанавливаясь после травм. В своей нынешней форме Кузяев вряд ли успевал набрать к лету хорошую форму. А теперь футболист получает еще год, чтобы, подписав новое соглашение с клубом, закрепиться в основном составе, — и в «Зените, и в сборной.

Андрей Лунев — доволен

Вратарь «Зенита», пожалуй, может быть рад больше всех. Предстоящий год в качестве основного вратаря «Зенита» (при условии безошибочной игры) обнулит неудачный отрезок осени 2019-го. К тому моменту окончательно постареет Гильерме, значит Лунев получит возможность претендовать на пост номер один в сборной. Правда, вырисовывается неслабая конкуренция в лице пока еще молодых Матвея Сафонова и Александра Максименко.