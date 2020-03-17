Французский экс-биатлонист Симон Фуркад обратился к брату Мартену, принявшему решение завершить спортивную карьеру.

В своем «Инстаграме» Фуркад-старший оставил пост с фотографиями, вспомнив ситуацию на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, когда они с братом были в ссоре — Симон не мог принять тот факт, что Мартен выступил успешнее его и завоевал серебро игр.

«Я еще не представлял себе, каким чемпионом и каким человеком ты станешь», — написал Симон Фуркад, добавив, что спустя два года в Рупольдинге Мартен помог ему выиграть личную медаль ЧМ, сказав несколько слов в вакс-кабине. Тогда Симон понял, что их спортивное соперничество в Мартеном никогда не станет важнее братских отношений.

«Спасибо, что ты так много мне дал, так много дал нашей семье, нашей команде, биатлону и всему спорту», — отметил Симон Фуркад, попросив у брата прощения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Simon Fourcade (@simonfourcade) 14 Мар 2020 в 7:25 PDT

Напомним, Мартен Фуркад завершил биатлонную карьеру 14 марта 2020 года в пасьюте в Контиолахти.