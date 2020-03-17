Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал о том, почему пара приняла решение сменить школу подготовки в межсезонье.

Слова Галлямова приводит портал Sport24. «Мы с Настей действительно перешли. Нас пригласила Тамара Николаевна для повышения нашего профессионального мастерства», — сообщил фигурист.

Напомним, ранее Мишина и Галлямов с 2017 года занимались под руководством Людмилы и Василия Великовых в санкт-петербургской СШОР. Под их руководством пара выиграла все титулы на юниорском уровне, а также взяла в этом сезоне бронзу в финале серии Гран-при.

С марта 2020 года Мишина и Галлямов будут тренироваться в школе Тамары Москвиной, которая также располагается в Петербурге.