Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Тамара Москвина отреагировала на сообщения о переходе в свою группу подготовки спортивной пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

В комментарии агентству ТАСС Москвина подтвердила переход Мишина и Галлямовой в свою группу.

«Переход еще одной сильной пары в группу будет дополнительным стимулом и для Анастасии с Александром, и для Александры с Дмитрием. Тем более, что они дружат», — отметила тренер, вспомнив нынешних лидеров своей группы Александру Бойкову и Дмитрий Козловского.

Напомним, Мишина и Галлямов с 2017 года занимались под руководством Людмилы и Василия Великовых в санкт-петербургской СШОР по фигурному катанию. Под их руководством пара выиграла все титулы на юниорском уровне, а также взяла в этом сезоне бронзу в финале серии Гран-при.