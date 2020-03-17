Немецкий футболист мадридского «Реала» Тони Кроос высказался о том, каково ему сидеть на карантине в период пандемии коронавируса в мире.

«Мне не скучно, уверен, что вы можете себе представить жизнь с тремя детьми. Когда они рядом, дома никогда не бывает скучно», — сказал футболист в интервью испанскому изданию AS. По мнению Крооса, самое главное — что все в порядке, как бы не хотелось оценивать сложившуюся ситуацию.

«Дома я попробовал несколько новых причесок, но это все только ради моей жены. У меня дома много туалетной бумаги», — рассказал Кроос.

Напомним, мадридский «Реал» был вынужден отправиться на 14-дневный карантин из-за выявления у одного из игроков баскетбольной команды коронавируса. Позже коронавирус выявили еще у нескольких баскетболистов команды.