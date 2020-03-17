Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова получила предложение сняться в новом сезоне телепроекта «Ледниковый период». Информацию об этом сообщает портал «Спорт-Экспресс».

Как стало известно СМИ, Загитова уже отклонила предложение «Ледникового периода». Организаторы шоу хотели поменять концепцию и отказаться в 2020 году от приглашения в шоу представителей шоу-бизнеса, вместо этого звездами должны были стать фигуристки-одиночницы, которые попробовали бы себя в парном катании.

Планировалось пригласить для участия в шоу не только Алину Загитову, но также Елизавету Туктамышеву, Марию Сотскову и других известных фигуристок. Их партнерами должны были стать фигуристы-парники.

В связи с отказом Загитовой выход «Ледникового периода» в текущем году может не состояться либо сдвинуться по срокам, поскольку организаторы будут думать над изменением концепции.