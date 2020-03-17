Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов обратился к болельщикам после новостей о том, что УЕФА сдвинет Евро-2020 на год из-за пандемии коронавируса.

Видеообращение Черчесова появилось в официальном «Твиттере» сборной России. «Прекрасно знаем, что вы за нас целый год болели, поддерживали, но мы все оказались в этой ситуации. Понятно, что здоровье болельщиков важнее, чем тот турнир, к которому все мы стремились», — сказал тренер, попросив фанатов относиться внимательнее друг к другу, беречь себя и близких.

«Желаю вам набраться терпения. Удачи!», — сказал Черчесов.

Напомним, руководство УЕФА официально приняло решение перенести чемпионат Европы по футболу на 2021 год в связи с пандемией коронавируса. Турнир должен пройти в 12 городах по всему континенту.