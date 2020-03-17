Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе оценила выступление женской сборной России по лыжным гонкам в сезоне-2019/20 на Кубке мира.

Слова Вяльбе цитирует портал «Чемпионат». Вяльбе отметила, что по пятибалльной шкале российским лыжницам можно с трудом поставить тройку. «По итогам сезона две-три спортсменки будут выведены из состава национальной команды. Были моменты, когда мне было просто стыдно за такие выступления», — сказала президент ФЛГР.

По мнению Вяльбе, многие спортсменки могут бежать лучше, однако попав в сборную, решают, что уже всего добились. «Значит, будут бегать на российских стартах», — заключила глава ФЛГР.

Напомним, в текущем сезоне высокими результатами в женской сборной России на Кубке мира смогла отметиться лишь Наталья Непряева.