Открытый чемпионат Франции по теннису, более известный как «Ролан Гаррос» не состоится в запланированные сроки из-за пандемии коронавируса.

Пресс-служба турнира сегодня, 17 марта, сделала официальное заявление, что турнир не будет сыгран в мае, а передвинется на сентябрь 2020 года. Предварительные сроки проведения «Ролан Гаррос» в 2020 году — с 20 сентября по 4 октября. Изначально старт открытого чемпионата Франции в 2020 году должен был состояться 18 мая, но организаторы опасаются, что к этому времени организовать турнир не удастся.

Отметим, обычно в эти сроки в туре проводится совершенно другой турнир Большого шлема — открытый чемпионат США по теннису на хардовом покрытии. «Ролан Гаррос» — грунтовый турнир.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса по всему миру ATP и WTA туры были приостановлены на несколько недель.