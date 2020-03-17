Российский лыжник Александр Большунов показал фото с альтернативным Большим хрустальным глобусом, который он завоевал по итогам сезона-2019/20 на Кубке мира по лыжным гонкам.

В своем «Инстаграме» Большунов выложил фотографию с муляжом БХГ, поскольку из-за сорванной концовки сезона настоящий трофей ему пока не вручили. «Наконец-то он у меня», — написал лыжник. Фото было сделано в родной деревне Большунова — селе Подывотье в Брянской Области.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от bolshunov.ski.gonki (@san_sanych_bolshunov) 17 Мар 2020 в 8:35 PDT

Напомним, сезон-2019/20 должен был завершиться спринт-туром в Северной Америке, однако этапы в Квебеке, Миннеаполисе и Кэнморе были отменены в связи с пандемией коронавируса. Помимо Большого Хрустального глобуса по итогам сезона Александр Большунов также стал обладателем Малого хрустального глобуса в дистанционном зачете.