Иранский форвард петербургского «Зенита» Сердар Азмун был выбран лучшим игроком встречи с «Уралом» в 22-м туре чемпионата России по футболу сезона-2019/20.

Такое решение приняли болельщики клуба, проголосовав за Азмуна в опросе на официальной странице ФК «Зенит» в социальной сети «Вконтакте». За иранца проголосовало 7935 болельщиков сине-бело-голубых, что примерно 55% от всех проголосовавших. Второе место в голосовании занял бразилец Малком (около 16% голосов), третье — Артем Дзюба (около 10%).

Напомним, встреча «Зенита» с «Уралом» прошла на стадионе «Газпром-Арена» 14 марта и завершилась со счетом 7:1 в пользу хозяев. Сердар Азмун в матче отметился хет-триком, Артем Дзюба — дублем, Малком забил за сине-бело-голубых дебютный мяч.