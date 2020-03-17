Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказал свое мнение о возможном досрочном завершении розыгрыша Тинькофф РПЛ в текущем сезоне.

Слова Ловчева цитирует портал «Советский спорт». «Если не возобновят после 10-го, «Зенит» объявят чемпионом? Не объявят», — отметил Ловчев, добавив, что УЕФА не может принять решение по всем европейским чемпионатам и признать чемпионами лидеров лиг.

«Не может быть такого решения! Не верю в это. С таким решением будет согласна только одна команда, все остальные будут против», — сказал Ловчев, добавив, что в Англии «Ливерпуль» еще солидно оторвался, а в Италии «Лацио» и «Ювентус» разделяют одно очко.

«Лето станет свободным. Думаю, национальные чемпионаты в Европе пока заморозят, а к середине лета ситуация с коронавирусом может улучшиться», — отметил Ловчев, добавив, что вместо Евро летом доиграют национальные чемпионаты и Кубки.

Напомним, УЕФА сегодня, 17 марта, передвинули чемпионат Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса.