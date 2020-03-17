Чемпионат мира по хоккею 2020 года среди мужских команд в первом дивизионе официально отменен. Об этом решении сообщило руководство Международной федерации хоккея.

Президент IIHF Рене Фазель отметил, что решение по проведению чемпионата мира по хоккею в элитном дивизионе пока не может быть сделано. Сегодня руководство IIHF провело телефонную конференцию в правительством Швейцарии.

«К сожалению, в настоящее время не может быть принято никаких важных решений, касающихся статуса чемпионата мира-2020», — сообщил Фазель, чьи слова цитирует сайт IIHF.

Турнир должна принять Швейцария с 8 по 24 мая. В связи с пандемией коронавируса проведение соревнований в срок стоит под угрозой. В Швейцарии на данный момент введен режим ЧС.