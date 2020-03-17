Врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья тех игроков сборной, которые играют заграницей, а также о состоянии «сборников» из РПЛ.

Слова Безуглова цитирует портал «Чемпионат». Безуглов отметил, что сегодня, 17 марта, он созванивался с легионерами из сборной России — Федором Смоловым, Александром Головиным и Денисом Черышевым.

«Все трое здоровы, самочувствие хорошее. Сидят на карантине, который введён в Испании и Франции», — отметил Безуглов, добавив, что и игроки сборной из Российской Премьер-лиги полностью здоровы и проводят тренировки в расположении своих клубов.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Европе были приостановлены многие национальные чемпионаты. В «Валенсии» Дениса Черышева несколько игроков заразились коронавирусом.