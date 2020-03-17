Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик высказал свое мнение о пандемии коронавируса.

В «сторис» своего «Инстаграма» Усик заявил, что самый страшный вирус, которым болеют люди, это грех.

«Кто-то говорит, что нужно повременить с походами в храм и все остальное. Все глупости, друзья! Ходите в храм, причащайтесь, исповедывайтесь. И тогда будет все хорошо», — сказал боксер, добавив, что всевышний дает все это людям, чтобы они смирялись и шли по пути, по которому он ведет.

«Хочу сказать такую вещь, что ничего не случается, потому что все мы причащаемся из одной чаши, и с нами все слава богу», — сказал боксер.

Напомним, на 23 мая запланирован бой Александра Усика против британца Дерека Чисоры. Пока не было объявлено о том, будет ли поединок отложен или отменен из-за пандемии коронавируса.