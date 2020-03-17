Российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал о том, как обстоят дела в США с пандемией коронавируса.

В своих «сторис» в «Инстаграме» Траньков сказал, что в Америке неспокойно, как и во всем мире. «В магазинах пустые прилавки как в девяностые, все все скупают. Закрыли каток, как минимум, на две недели», — сообщил Траньков, добавив, что завтра могут завкрыть общественные места и магазины.

«Коронавирус шагает по планете широкими шагами», — отметил Траньков, который вместе с женой Татьяной Волосожар и дочерью Анжеликой находится в США.

Отметим, в Канаде из-за эпидемии коронавируса был отменен чемпионат мира по фигурному катанию 2020 года. Турнир должен был пройти с 16 по 22 марта.