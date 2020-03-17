Российский тренер по фигурному катанию, эксперт и комментатор Татьяна Тарасова показала, какие меры принимает по защите от коронавируса.

В своем «Инстаграме» Тарасова показала фото, на котором она находится в шляпе и шарфе, скрестив руки. «Всем здоровья и спокойствия! Берегите себя!», — написала тренер, добавив хэштеги #будьтездоровы, #пандемия и #cюмором.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tatiana Tarasova (@t.a.tarasova) 17 Мар 2020 в 8:14 PDT

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Канаде было отменено проведение чемпионата мира по фигурному катанию, на котором Татьяна Тарасова должна была работать в качестве комментатора. Турнир должен был принять город Монреаль с 16 по 22 марта. Пока не принято решение, состоится ли этот чемпионат мира позже или будет отменен насовсем.