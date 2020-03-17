Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала настоящую причину провала Александра Большунова в заключительной гонке «Ски Тура» в сезоне-2019/20.

Слова Вяльбе приводит портал «Чемпионат». Как заявила глава ФЛГР, в распоряжении сборной России были лыжи нужной готовности, а информация о том, что их нет, не соответствует действительности.

«Эти лыжи были готовы к гонке, сервис-бригада настаивала на том, чтобы спортсмены бежали на них. Но в самый последний момент вмешался один из тренеров. К чему это привело, все видели», — сказала Вяльбе, добавив, что каждый должен заниматься своим делом.

Напомним, на последней гонке «Ски Тура» в сезоне-2019/20 Александр Большунов стартовал с полуминутным преимуществом над ближайшими соперниками из Норвегии, но из-за неправильного выбора лыж по снежной погоде финишировал лишь седьмым.