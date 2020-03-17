Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова рассказала о том, как она и ее семья готовится к возможному карантину из-за эпидемии коронавируса.
Фигуристка выложила пост в «Инстаграме», рассказав о семейном походе в супермаркет.
«Запаслись всем чем только можно на нашу большую семью. Аделина как обычно веселила народ», — написала Сотникова, отметив, что с ней весело ходить по магазинам и что все обязательно наладится.
Затес Сотникова разместила пост в «Сторис», подписав его фразой: «Главное — чтобы родные были с запасами».
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Напомним, в начале марта Аделина Сотникова сделала заявление о завершении спортивной карьеры по состоянию здоровья. В соревнованиях спортсменка не участвовала с 2016 года, однако активно выступала в ледовых шоу и участвовала в телепроектах.
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