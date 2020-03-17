На зимней Спартакиаде учащихся в Красноярске сегодня, 18 марта, состоится произвольная программа у девушек.

Начало произвольной программы у девушек назначено на 15:30 по красноярскому времени — 11:30 по московскому. Турнир проходит на площадке «Кристалл Арена».

После первого дня соревнований по фигурному катанию у девушек лидером идет представительница группы Этери Тутберидзе Дарья Усачева. Она получила от судей 72.55 баллов за свой прокат в короткой программе.

Второе место также удерживает ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева, она набрала за короткую программу 70.18 балла. Третьей с 68.64 очками стала представительница Тверской области Алина Горбачева. Четвертой идет Мария Дмитриева с результатом 65.21 балла, на прошлой неделе она соревновалась в Твери на первенстве России младшего возраста.

Соревнования по фигурному катанию на зимней Спартакиаде учащихся завершатся в пятницу, 20 марта.