На зимней Спартакиаде учащихся в Красноярске в рамках соревнований по фигурному катанию сегодня, 18 марта, состоится произвольный танец.
Начало выступлений спортсменов запланировано на 15:45 по московскому времени (19:45 по местному). Соревнования проходят на площадке «Кристалл-Арены».
Лидерами после первого дня соревнований идут Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, представляющие Московскую область, они получили от судей за ритм-танец 69.28 балла.
Второе место пока занимают Ольга Мамченкова/Марк Волков из Самарской области, их результат — 66,13 балла. На третьем месте после ритм-танца располагаются москвичи Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, их результат — 64.81 балла.
19-20 марта состоятся соревнования в парном катании и мужском одиночном катании.
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