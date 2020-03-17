Французский полузащитник туринского «Ювентуса» Блез Матюйди заболел коронавирусом. Информация о положительном тесте игрока появилась на официальном сайте клуба.

Игрок находится в изоляции начиная с 11 марта и чувствует себя хорошо, его болезнь проходит без симптомов.

Отметим, в текущем розыгрыше чемпионата Италии по футболу Матюиди провел 23 матча, результативными действиями не отметился и получил 2 желтых карточки.

Ранее коронавирус был диагностирован у Даниэле Ругани. После обнаружения коронавируса у игрока весь клуб ушел на карантин, в том числе, весь тренерский штаб и персонал «Юве». Розыгрыш Серии А временно приостановлен, в чемпионате Италии положительный тест на коронавирус также сдали шесть игроков «Сампдории».