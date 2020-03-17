Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, что в клубе пройдет полноценное тестирование всех игроков и работников на коронавирус.

«Все сотрудники клуба, включая игроков и тренеров, сдадут тест на коронавирус. Это важная мера предосторожности», — рассказал Медведев в интервью порталу «Чемпионат».

По словам Медведева, здоровье людей важнее любых игр, в том числе, и футбола. «Здоровье не только футболистов и персонала, но и членов их семей», — подчеркнул Медведев.

Напомним, с сегодняшнего дня и до 22 марта «Зенит» отменил тренировки на базе в «Удельном парке» и ушел на самоизоляцию, поскольку Российская Премьер-Лига объявила о паузе в чемпионате России. Перерыв в розыгрыше РПЛ продлится до 10 апреля.