Стало известно о переносе ледовых шоу Ильи Авербуха и Этери Тутберидзе с весны на осень 2020 года.

На сайте ДС «Юбилейный» появилась информация о том, что шоу «Чемпионы на льду» с участием учеников группы Тутберидзе пройдет в Санкт-Петербурге не весной 2020 года, а осенью в связи с пандемией коронавируса. Такое же решение может быть принято относительно шоу в Перми, Казани, Сочи и Краснодаре.

Илья Авербух сообщил о переносе своего гастрольного тура «Чемпионы» с весны на осень 2020 года. «Отменять совсем шоу мы не будем, планируем провести турне в тех же городах, но уже осенью», – сказал Авербух, добавив, что шоу пройдут в сентябре — октябре, пока точных дат нет.

Шоу «Чемпионы» Ильи Авербуха было запланировано во Владимире, Норильске, Барнауле, Новосибирске, Иркутске, Смоленске и Калининграде.