Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель заявил о том, что чемпионат мира по хоккею 2020 года с большой вероятностью будет отменен.

Слова Фазеля цитирует портал РИА Новости. Фазель отметил, что в данный момент IIHF оценивает ситуацию вместе со страховыми компаниями и властями Швейцарии.

«Мы ведь понимаем, что необходимо выполнять контрактные обязательства. Очень скоро примем решение. Могу точно сказать, что мы не будем переносить чемпионат мира, как это сделал УЕФА», — сказал Фазель, отметив, что переноса турнира из Швейцарии не будет, поскольку коронавирус — глобальная проблема.

«У меня практически нет сомнений в том, что мы не сможем провести чемпионат в Швейцарии, это очень грустно», — сказал Фазель, добавив, что IIHF будет говорить с властями Швейцарии об отмене турнира.

Напомним, соревнования были запланированы на 8-24 мая в Цюрихе и Лозанне.