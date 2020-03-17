Во вторник, 17 марта, случилось то, чего боялись и ждали все любители футбола — УЕФА официально перенес чемпионат Европы по футболу на 2021 год, РПЛ, КХЛ и Единая лига ВТБ не возобновятся до апреля. А пока во всем мире отменяют и откладывают спортивные мероприятия, в далеком Красноярске продолжается Спартакиада учащихся, на которую приехали сильнейшие фигуристы среди юниоров.

Эти и другие новости — в традиционной подборке от Nevasport.

УЕФА официально перенес Евро-2020 на 2021 год

Союз европейских футбольных ассоциаций сегодня, 17 марта, провел заседание в формате видеоконференции, по итогам которого было принято решение перенести чемпионат Европы по футболу на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Новые точные даты — с 11 июня по 11 июля 2021 года.

РПЛ, КХЛ и Единая Лига ВТБ отменены до 10 апреля

Российская премьер-лига, Континентальная хоккейная лига и Единая Лига ВТБ приостановлены до 10 апреля. Решение о паузе до 10 апреля принято совместно руководителями лиг и не обсуждалось с руководством команд.

«Зенит» из-за коронавируса приостановил тренировки до 22 марта

В петербургском «Зените» приняли решение приостановить тренировки до 22 марта. Отмечается, что такое решение принято после объявления о паузе в розыгрыше Тинькофф российской премьер-лиги. Известно, что команда возобновит тренировки 22 марта.

Еще один игрок «Ювентуса» заболел коронавирусом

Французский полузащитник туринского «Ювентуса» Блез Матюйди заболел коронавирусом. Информация о положительном тесте игрока появилась на официальном сайте клуба. Игрок находится в изоляции начиная с 11 марта и чувствует себя хорошо, его болезнь проходит без симптомов. Ранее коронавирус был диагностирован у Даниэле Ругани.

Официально: «Ролан Гаррос» передвинут с мая на сентябрь из-за коронавируса

Открытый чемпионат Франции по теннису, более известный как «Ролан Гаррос» не состоится в запланированные сроки из-за пандемии коронавируса. Пресс-служба турнира сегодня, 17 марта, сделала официальное заявление, что турнир не будет сыгран в мае, а передвинется на сентябрь 2020 года. Предварительные сроки проведения «Ролан Гаррос» в 2020 году — с 20 сентября по 4 октября. Изначально старт открытого чемпионата Франции в 2020 году должен был состояться 18 мая.

Ученица Тутберидзе выиграла КП на юношеской Спартакиаде в Красноярске

Российская фигуристка Дарья Усачева одержала победу в короткой программе на Спартакиаде в Красноярске. Представительница «Самбо-70», отделения «Хрустальный» занимающаяся под руководством Этери Тутберидзе, получила от судей 72.55 баллов за свой прокат. Второе место заняла другая фигуристка из группы Тутберидзе, Софья Акатьева — судьи поставили ей 70.18 баллов. Третьей с 68.64 очками стала представительница Тверской области Алина Горбачева.

Отменены контрольные матчи сборной России со Швецией и Молдавией

Товарищеские матчи сборной России со Швецией и Молдавией не состоятся. Также отменен сам тренировочный сбор сборной России. Матчи должны были пройти 28 марта в Стокгольме (Швеция) и 31 марта в Кишиневе (Молдавия). Встречи должны были стать очередным этапом подготовки к Евро-2020, который теперь не состоится.