Американский экс-боксер, бывший чемпион мира по боксу в двух весовых категориях Роджер Мэйвезер скончался в возрасте 58 лет.

Информацию об этом подтвердила команда боксера Флойда Мэйвезера. Роджер Мэйвезер приходился Флойду дядей, он долгое время тренировал его — до 2012 года, был его секундантом.

Причина смерти не сообщается, однако TMZ Sports отмечает, что Роджер Мэйвезер страдал от диабета, его состояние в последнее время заметно ухудшилось. Еще в 2015 году Флойд Мэйвезер рассказывал о том, что из-за бокса его дядя частично потерял память.

Отметим, это не первое потрясение для Флойда Мэйвезера за последние дни. На прошлой неделе мертвой была найдена его бывшая подруга, мать его троих детей Джози Харрис.