За олимпийским огнем из Токио в Грецию сегодня, 18 марта, был отправлен специальный рейс. Информацию об этом сообщает японское агентство Киодо.

Отметим, церемония передачи олимпийского огня запланирована на 19 марта, пока известно то, что она пройдет согласно графику, однако в сокращенном варианте.

В церемонии передачи огня хозяевам летней Олимпиады в Токио не смогут принять глава оргкомитета Японии, представители Токио и многие другие члены делегации. Причина — карантин для иностранцев в Греции, все приезжающие в страну иностранцы должны пройти 14-дневный период изоляции.

От поездки в Олимпию отказались и знаменитые японские атлеты, которые должны были привести огонь в Японию и принять участие в эстафете — это трехкратная олимпийская чемпионка по борьбе Ёсида Саори и трехкратный олимпийский чемпион по дзюдо Номура Тадахиро.

Отметим, пока ожидается, что Олимпиада-2020 в Токио пройдет в намеченные сроки — с 24 июля по 9 августа.