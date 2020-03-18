Российский тренер по фигурному катанию Евгений Рукавицын сообщил, что его подопечный Дмитрий Алиев вернулся в Санкт-Петербург из США после того, как был отменен чемпионат мира по фигурному катанию.

Слова тренера цитирует портал РИА Новости. «Он чувствует себя превосходно, согласно предписаниям Роспотребнадзора, после прибытия из США он пройдет двухнедельный карантин, после чего мы возобновим тренировки», — сообщил Рукавицын.

Напомним, Дмитрий Алиев отправился в Северную Америку заранее, чтобы пройти завершающий этап подготовки к ЧМ в Монреале уже там и мягко пройти акклиматизацию. Фигурист готовился у Ларисы Селезневой и Олега Макарова на катке в Ньюбурге, штат Нью-Йорк.

На прошлой неделе правительство Квебека отменило турнир, фигуристу удалось вернуться домой спустя несколько дней.