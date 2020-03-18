Российский боец ММА, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, что необходимо для проведения боя с Тони Фергюсоном в период пандемии коронавируса.

Слова Нурмагомедова приводит агентство ТАСС.

«Нам для боя нужно всего 100 человек. Нужны камеры и платные трансляции, чтобы люди, находясь на карантине, могли посмотреть наш бой», — отметил россиянин, добавив, что бойцов просто нужно закрыть внутри арены, а они уже решат, кто чемпион.

Нурмагомедов также отметил, что ему нравится политика UFC по части проведения соревнований во время коронавируса. «Все уже отменяют соревнования, а они говорят, что не хотят ничего останавливать», — сказал боец.

Напомним, пока неизвестно, где состоится бой Хабиба и Тони: руководство UFC находится в поиске площадки. Бой запланирован на 18-е апреля.