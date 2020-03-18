Аргентинский форвард петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси принял участие в челлендже во время карантина по коронавирусу.

Видео с выполнением челленджа появилось в «сторис» Дриусси в «Инстаграме». Также видео с челленджем можно увидеть в «Инстаграме» «Зенита».

Челлендж Дриусси передал еще трем игрокам «Зенита» — Йордану Осорио, Эмилиано Ригони и Эммануэлю Маммана.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @sebadriussi.11 #StayAtHomeChallenge 🏡🤹‍♂️⚽️ #10toqueschallenge Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) 17 Мар 2020 в 11:44 PDT

Отметим, «Зенит» отменил тренировки до 22 марта в связи с приостановкой РПЛ. Игроки клуба сидят по домам, им рекомендовано минимизировать контакты между собой и контакты с другими людьми.

Российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля, в случае возобновления турнира календарь сдвинется.