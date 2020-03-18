Аргентинский форвард петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси принял участие в челлендже во время карантина по коронавирусу.
Видео с выполнением челленджа появилось в «сторис» Дриусси в «Инстаграме». Также видео с челленджем можно увидеть в «Инстаграме» «Зенита».
Челлендж Дриусси передал еще трем игрокам «Зенита» — Йордану Осорио, Эмилиано Ригони и Эммануэлю Маммана.
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@sebadriussi.11 #StayAtHomeChallenge 🏡🤹♂️⚽️ #10toqueschallenge
Отметим, «Зенит» отменил тренировки до 22 марта в связи с приостановкой РПЛ. Игроки клуба сидят по домам, им рекомендовано минимизировать контакты между собой и контакты с другими людьми.
Российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля, в случае возобновления турнира календарь сдвинется.
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