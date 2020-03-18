Российский дизайнер Ольга Рябенко, которая занимается пошивом костюмов для фигуристов, рассказала о том, как пересекается мир фигурного катания и мир высокой моды.

В интервью порталу «Матч ТВ» Рябенко отметила, что в прошлом сезоне случилась смешная история с платьем-трансформером Александры Трусовой для короткой программы под музыку «Пер Гюнт». На внутреннем платье нарисован чертополох.

«Мы пошили ей костюм, буквально неделю спустя выходит коллекция Шанель, и у них… чертополох. Это же надо так!», — сказала Рябенко, отметив, что часто совершенно разным дизайнерам приходят в голову схожие мысли в одно время, как будто это импульс свыше.

Напомним, в этом сезоне платье-трансформер демонстрировала на соревнованиях не только Александра Трусова, но и Анна Щербакова.