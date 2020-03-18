Российский дизайнер Ольга Рябенко, которая занимается, пошивом костюмов для фигуристов и гимнастов, рассказала о работе с Аленой Косторной в текущем сезоне.

В интервью порталу «Матч ТВ» Рябенко отметила, что обычно приезжает на каток с большой сумкой, образцы прикладывают к спортсмену, выпускают его на лед и уже оценивается, что смотрится лучше.

«Опять-таки, это Алена. Ей идут яркие сочные чистые цвета, во что-то бледное ее одеть невозможно. Дело в цвете кожи, глаз, волос — все вместе взятое», — отметила дизайнер, комментируя яркое фиолетовое платье Косторной для произвольной программы.

Рябенко добавила, что Косторная хотела черное платье к своему показательному номеру с танго, однако выбор был сделан в пользу красного варианта. «Черный — не совсем ее история», — сказала дизайнер.

Напомним, в текущем сезоне Алена Косторная исполняла в бело-голубом платье короткую программу «Ангел», в фиолетовом — произвольную в образе вампира из «Сумерек».